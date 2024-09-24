Беспилотник ВСУ упал на склад лесоматериалов в Таганроге. Начался пожар

В Таганроге начался пожар на складе лесоматериалов после падения украинского беспилотника. Об этом 24 сентября в 13:32 сообщил губернатор Василий Голубев.
Огонь охватил несколько торговых павильонов на Николаевском шоссе. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 500 квадратных метров.
На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев. Часть находившихся в промзоне сотрудников различных предприятий эвакуировали, другие покинули помещения сразу после прилета БПЛА.
Спустя менее чем 20 минут губернатор уточнил, что возгорание на складе удалось локализовать на 200 «квадратах». Огонь, по его сведениям, повредил кровлю здания и 4 припаркованные рядом легковушки. Обошлось без пострадавших и погибших, сообщил Голубев.
Минобороны РФ пока никак не прокомментировало падение дрона ВСУ в Ростовской области; по последнему сообщению ведомства, с 11:30 до 12:30 «дежурными средствами ПВО были сбиты три украинских БПЛА над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.