Беспилотник ВСУ упал на склад лесоматериалов в Таганроге. Начался пожар

В Таганроге начался пожар на складе лесоматериалов после падения украинского беспилотника. Об этом 24 сентября в 13:32 сообщил губернатор Василий Голубев.

Огонь охватил несколько торговых павильонов на Николаевском шоссе. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 500 квадратных метров.

На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев. Часть находившихся в промзоне сотрудников различных предприятий эвакуировали, другие покинули помещения сразу после прилета БПЛА.

Спустя менее чем 20 минут губернатор уточнил , что возгорание на складе удалось локализовать на 200 «квадратах». Огонь, по его сведениям, повредил кровлю здания и 4 припаркованные рядом легковушки. Обошлось без пострадавших и погибших, сообщил Голубев.

Минобороны РФ пока никак не прокомментировало падение дрона ВСУ в Ростовской области; по последнему сообщению ведомства, с 11:30 до 12:30 «дежурными средствами ПВО были сбиты три украинских БПЛА над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области».