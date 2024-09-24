Tikkurila в России сменит название и логотип

Лакокрасочную продукцию Tikkurila, изготавливаемую в Петербурге, начнут выпускать и реализовать под новой торговой маркой Tikkivala с начала 2025 года. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщают РИА Новости.



Продукция Tikkurila, выпускаемая на двух заводах ООО «Тиккурила» в Петербурге, будет производиться под новым брендом Tikkivala. Ребрендинг коснется и логотипа. Директор по маркетингу и инновациям «Тиккурилы» Екатерина Балон сообщила, что на новой вывеске появится модернизированная стилизованная корона. Так, символ малярной кисти будет ассоциироваться с переменами и обновлениями, а солнечные лучи станут олицетворением яркости, цвета, начала нового этапа и открывающихся перед компанией возможностей.