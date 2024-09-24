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    Tikkurila в России сменит название и логотип

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    Лакокрасочную продукцию Tikkurila, изготавливаемую в Петербурге, начнут выпускать и реализовать под новой торговой маркой Tikkivala с начала 2025 года. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщают РИА Новости.

    Продукция Tikkurila, выпускаемая на двух заводах ООО «Тиккурила» в Петербурге, будет производиться под новым брендом Tikkivala. Ребрендинг коснется и логотипа. Директор по маркетингу и инновациям «Тиккурилы» Екатерина Балон сообщила, что на новой вывеске появится модернизированная стилизованная корона. Так, символ малярной кисти будет ассоциироваться с переменами и обновлениями, а солнечные лучи станут олицетворением яркости, цвета, начала нового этапа и открывающихся перед компанией возможностей.

    При этом названия популярных красок, среди которых Harmony Velure, Euro Power 7, не изменятся. Также не планируют менять их состав, продуктовые характеристики и стоимость.

    Ребрендинг компании будет проходить в 2025 году. Так, первые партии лакокрасочной продукции под новой маркой можно будет приобрести в магазинах уже с начала следующего года.

    ООО «Тиккурила» управляет двумя площадками в Петербурге, где пока что выпускает краски под брендами Tikkurila, «Текс» и Finncolor. Предприятие принадлежит финской Tikkurila, которая, в свою очередь, контролируется PPG Industries со штаб-квартирой в США. Ранее сообщалось, что американская PPG Industries может продать российский бизнес по производству красок Tikkurila.

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