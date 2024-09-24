Экс-футболиста сборной России приговорили к 9,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор экс-футболисту Алексею Бугаеву. Его признали виновным в попытке сбыта наркотиков, сообщает 24 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.



Согласно приговору суда, в октябре прошлого года Бугаев получил СМС-сообщение с координатами расположения закладки. Из тайника он забрал наркотики весом 494,8 грамма. Установлено, что подсудимый намеревался их распространять, но был задержан полицейскими.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Изначально Бугаев говорил, что не собирался распространять наркотики, а хотел «изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься». Однако позже он полностью признал вину и раскаялся. Его вина была подтверждена и доказательствами. При вынесении приговора суд учел, что у Бугаева есть ребенок и много наград в спорте, а также его раскаяние.



В итоге бывшего футболиста приговорили к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.



Отметим, Алексей Бугаев играл на позиции защитника. Он выступал за футбольные клубы «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». Также играл в сборной России по футболу.