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Происшествия Экс-футболиста сборной России приговорили к 9,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Экс-футболиста сборной России приговорили к 9,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

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4 комментария

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор экс-футболисту Алексею Бугаеву. Его признали виновным в попытке сбыта наркотиков, сообщает 24 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору суда, в октябре прошлого года Бугаев получил СМС-сообщение с координатами расположения закладки. Из тайника он забрал наркотики весом 494,8 грамма. Установлено, что подсудимый намеревался их распространять, но был задержан полицейскими.

Изначально Бугаев говорил, что не собирался распространять наркотики, а хотел «изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься». Однако позже он полностью признал вину и раскаялся. Его вина была подтверждена и доказательствами. При вынесении приговора суд учел, что у Бугаева есть ребенок и много наград в спорте, а также его раскаяние.

В итоге бывшего футболиста приговорили к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, Алексей Бугаев играл на позиции защитника. Он выступал за футбольные клубы «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». Также играл в сборной России по футболу.

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Комментарии
4
282694747
44 минуты
Автосалон открыть не судьба?
VKuser174198221
35 минут
А на СВО-не?
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