На проспекте Ветеранов подстрелили шестиклассницу

Учащаяся шестого класса получила пулевые ранения на детской площадке у дома 152 по проспекту Ветеранов. Накануне вечером она обратилась в травмпункт, а до этого ее подруга звонила в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.



Врачи диагностировали у пострадавшей 14-летней девочки ранения левого бедра и пальцев правой стопы. Во дворе на Ветеранов полиция задержала мальчишек из девятого класса с пневматическим пистолетом. Подростков сперва доставили в 54 отдел полиции, откуда их забрали родители.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

