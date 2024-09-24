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Происшествия На проспекте Ветеранов подстрелили шестиклассницу

На проспекте Ветеранов подстрелили шестиклассницу

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12 комментариев

Учащаяся шестого класса получила пулевые ранения на детской площадке у дома 152 по проспекту Ветеранов. Накануне вечером она обратилась в травмпункт, а до этого ее подруга звонила в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

Врачи диагностировали у пострадавшей 14-летней девочки ранения левого бедра и пальцев правой стопы. Во дворе на Ветеранов полиция задержала мальчишек из девятого класса с пневматическим пистолетом. Подростков сперва доставили в 54 отдел полиции, откуда их забрали родители.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
12
Слава России!
53 минуты
не зря уголовник ведёт урок в этой школе...
VKuser174198221
31 минута
моральные качества "пистолетчиков" можно даже не рассматривать.....но какие же глупые......
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