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Общество Израиль вводит в стране особое положение в сфере гражданской обороны

Израиль вводит в стране особое положение в сфере гражданской обороны

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1 комментарий

Правительство Израиля вводит особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории страны. Об этом 23 сентября пишет местное издание Mako.

Согласно решению местных властей, такая мера принята из-за обстрелов со стороны Ливана. В правительстве уточнили, что особое положение касаетcя тыловых районов страны. На период, когда действует это положение, власти и армия получают широкие полномочия для спасения людей.

В нескольких районах на севере Израиля отменили образовательную деятельность, закрыли пляжи и ограничили количество человек, которые могут собираться в одном месте, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ограничения будут действовать в районах Хайфы, Верхней, Центральной и Нижней Галилеи и Голанских высот. То же самое касается и границы с Ливаном. В указанных населенных пунктах на открытом воздухе смогут собираться только до десяти человек, в помещениях — до 100. В районах, расположенных около сектора Газа в массовых мероприятиях могут участвовать не более 1000 человек.

Ранее сообщалось, что во время израильских обстрелов Израиль атаковал районы Южного фронта со всеми его секторами, а также западную и северную часть долины Бекаа. По предварительной информации Минздрава страны, погибло 182 человека и пострадало 727. Издание Aljazeera сообщало, что перед атакой Израиль отправил жителям Южного Ливана сообщение с призывом эвакуироваться из домов и других зданий, где «Хезболла» якобы хранит оружие.

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Комментарии
1
Котлета по киевски
47 минут
вспоминается фраза из фильма "Марс атакует" - "...не убегайте, мы ваши друзья"
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