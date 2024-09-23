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Общество Спорт Шестикратную чемпионку мира по плаванию Ефимову покусала бездомная собака. Спортсменка пропустила этапы Кубка мира

Шестикратную чемпионку мира по плаванию Ефимову покусала бездомная собака. Спортсменка пропустила этапы Кубка мира

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3 комментария

Российскую пловчиху, шестикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, в начале сезона покусала бездомная собака. Об этом спортсменка рассказала в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ефимова отметила, что собиралась участвовать в Кубке мира, однако из-за произошедшего, скорее всего, успеет только на последний этап. Пловчихе пришлось сделать вынужденный перерыв.

« <...> тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять», — уточнила Ефимова.

Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта. Согласно открытым данным, Ефимова входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

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Комментарии
3
asgart
50 минут
по воде бы спокойно ушла от собаки
geokarma24
55 минут
Может, не надо было, как в бассейне, размахивать перед ней руками? И говорят, что собаки хороших людей чувствуют и не кусают. Любой собачник это знает.
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