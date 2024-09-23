Шестикратную чемпионку мира по плаванию Ефимову покусала бездомная собака. Спортсменка пропустила этапы Кубка мира

Российскую пловчиху, шестикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, в начале сезона покусала бездомная собака. Об этом спортсменка рассказала в эфире телеканала «Матч ТВ».



Ефимова отметила, что собиралась участвовать в Кубке мира, однако из-за произошедшего, скорее всего, успеет только на последний этап. Пловчихе пришлось сделать вынужденный перерыв.



« <...> тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять», — уточнила Ефимова.



Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта. Согласно открытым данным, Ефимова входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

