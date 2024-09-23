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    Семейство капуцинов разгадывало головоломку в Ленинградском зоопарке. Посмотрите, как это было

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    В Ленинградском зоопарке семейство капуцинов серьезно подошло к поискам лакомства. Киперы устроили приматам настоящую головоломку. Забавными кадрами 23 сентября делится Ленинградский зоопарк.

    Обезьянки занимались поиском лакомств, спрятанных в деревянные ячейки. Для того чтобы достичь цели, капуцинам нужно было серьезно поработать мозгами и лапками, передвинув специальные прозрачные крышки с одного отсека на другой.

    Ленинградский зоопарк

    «Озорное семейство капуцинов сразу рвануло к новой игрушке. Сначала они с осторожностью ее изучили, но вскоре со всем разобрались и с энтузиазмом опустошили все ячейки», — рассказали в зоопарке.

    Капуцины уже становились героями милых видео, когда с удовольствием уплетали фрукты и овощи после новогодних праздников.

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