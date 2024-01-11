Капуцины из Ленинградского зоопарка разыграли пародию. Показываем, на кого

Сотрудники Ленинградского зоопарка продолжают делиться забавными роликами со своими обителями. На этот раз они показали капуцинов, у которых, по-видимому, продолжаются праздничные застолья. Ролик опубликовали в telegram-канале зверинца 11 января.
«Это видео описывает, наверное, всех на новогодних праздниках», — написали под видео. На нем запечатлели обезьян, которые с аппетитом уплетают полученные фрукты и овощи.
Ленинградский зоопарк
Капуцины так увлечены угощениями, что их, кажется, совсем не волнуют проходящие мимо люди и камера. Понаблюдать за ними можно в павильоне «Приматы», напомнили в зоопарке.
В марте прошлого года в семье капуцинов из Ленинградского зоопарка случилось пополнение. А первенцу семейства в июле исполнилось два года.