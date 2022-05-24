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    Что у капуцинов вместо детской коляски. Ленинградский зоопарк показывает идеальную семью

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    Ленинградский зоопарк продолжает свои «Хорошие новости» и 24 мая показывает нового малыша. Его семья выглядит идеальной — дружной и любящей.

    У пары капуцинов Рикардо и Веты 28 марта родился малыш. Его пол пока определить нельзя, так как мама не подпускает к нему людей.

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    С ними вместе живёт их первенец Джованни, которому в июле исполнится два года. Он не ревнует к младшему детёнышу, но стал больше времени проводить с отцом и чувствует себя совсем как взрослый, рассказывают в зоопарке.

    «Рикардо — хороший отец. Он возится со старшеньким и часто берёт к себе на спину новорожденного, проявляя так заботу. Остальное время кроха проводит, крепко вцепившись в шерстку мамы, перемещаясь с её спины на живот и обратно», — отмечают сотрудники зоопарка.

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    Накануне, напомним, «Фонтанка» публиковала видео с кенгурятами Беннетта. Их в этом году в Петербурге родилось сразу четверо.

    Кадр из видео <a href="https://vk.com/spbzoopark" class="io-leave-page _" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка

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