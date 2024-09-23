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Власть Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока пребывания на службе главы СК, достигшего 70 лет

Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока пребывания на службе главы СК, достигшего 70 лет

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14 комментариев

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, позволяющий продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего 70-летнего возраста. Документ доступен в думской электронной базе.

Законопроект вносит изменения в часть 4 статьи 30 Федерального закона «О Следственном комитете РФ» от 28 декабря 2010 года. Согласно новой инициативе, срок службы главы СК, достигшего 70 лет, может быть продлен самим президентом России.

В настоящий момент председателем Следственного комитета Российской Федерации является генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин. Ему 71 год. Он занимает свой пост с начала 2011 года.

Согласно действующей версии ФЗ «О Следственном комитете России», предельный возраст пребывания на службе в СКР — 65 лет, хотя может продлеваться. Продление срока пребывания на службе сотрудника, достигшего возраста 70 лет (кроме научных и педагогических работников), не допускается.

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Путин Законопроект Председатель СК Глава СК Александр Бастрыкин Продление срока службы Возраст
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Комментарии
14
Занзибара
47 минут
Рука руку моет.)
Сила в Правде!!
1 час
что такого знает человек с лупой что даже на пенсию не выйти и пожить как человек.
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