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Происшествия Пальба по стеклам трамвая обошлась петербуржцу в 400 тысяч рублей

Пальба по стеклам трамвая обошлась петербуржцу в 400 тысяч рублей

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Фигурант уголовного дела о стрельбе по трамваю в Красногвардейском районе Петербурга извинился и возместил ущерб. Но ответить перед судом ему еще предстоит.

Петербуржец, обвиняемый в вандализме после инцидента со стрельбой на Новочеркасском проспекте в феврале этого года, полностью признал свою вину, возместил материальный ущерб и принес публичные извинения СПб ГУП «Горэлектротранс», сообщили 23 сентября в пресс-службе предприятия. Сумма компенсации составила около 400 тысяч рублей.

По словам мужчины, из уголовного преследования он извлек серьезный жизненный урок, добавили в «Горэлектротрансе».

Напомним, утром 18 февраля на Новочеркасском проспекте, 51, были обстреляны трамвай 30-го маршрута и остановка. Произошедшее запечатлела камера в салоне электротранспорта. Пальба велась с пятого этажа семиэтажного дома. Прибывшие на место полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина был пьян.

Было возбуждено уголовное дело о вандализме по части 1 статьи 214 УК РФ. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде Красногвардейского района, отмечают в ГЭТ. Данная статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или арест на срок до 3 месяцев.

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Петербург Вандализм Трамвай Стрельба
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