СВР: в списке на обмен заключенными между РФ и Западом были «одиозные политические фигуры», но до него не дожили

Первоначальный список заключенных на обмен, который страны Запада предъявляли российской стороне, был иным и включал «отдельные одиозные политические фигуры, которые не дожили до сегодняшнего дня». Об этом говорится в очередном номере журнала «Разведчик», выпускаемом Службой внешней разведки РФ. Что именно за «одиозные политические фигуры» предлагались к обмену — не уточняется.



С российской стороны контакты по обмену заключенными поддерживали ФСБ и СВР РФ. Переговоры вели в том числе глава СВР Сергей Нарышкин и его заместители. В тексте отмечается, что обмен между сторонами затянулся из-за смерти тех самых «одиозных политических фигур», которая произошла по не зависящим от ведомства обстоятельствам.