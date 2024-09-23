СВР: в списке на обмен заключенными между РФ и Западом были «одиозные политические фигуры», но до него не дожили

Первоначальный список заключенных на обмен, который страны Запада предъявляли российской стороне, был иным и включал «отдельные одиозные политические фигуры, которые не дожили до сегодняшнего дня». Об этом говорится в очередном номере журнала «Разведчик», выпускаемом Службой внешней разведки РФ. Что именно за «одиозные политические фигуры» предлагались к обмену — не уточняется.
С российской стороны контакты по обмену заключенными поддерживали ФСБ и СВР РФ. Переговоры вели в том числе глава СВР Сергей Нарышкин и его заместители. В тексте отмечается, что обмен между сторонами затянулся из-за смерти тех самых «одиозных политических фигур», которая произошла по не зависящим от ведомства обстоятельствам.
Обмен заключенными между Россией и Западом прошел 1 августа 2024 года в аэропорту в Турции. РФ передала экс-морпеха Пола Уилана, 19-летнего Кевина Лика, журналиста Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву**, Вадима Останина**, Ксению Фадееву**, художницу Сашу Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*. Они отбывали наказание за шпионаж, государственную измену, создание нежелательных или экстремистских организаций и контрабанду наркотиков. Также со стороны Белоруссии был выдан Рико Кригер, где его признали виновным по шести тяжким статьям, в том числе подготовке теракта.
В Россию вернулись восемь человек: Артем и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок и Роман Селезнев. В западных странах им вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
**Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.