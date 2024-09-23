Организаторы «Ладоги Трофи» заплатят почти 4 млн за содранный карельский мох

Василеостровский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры к общественной организации «Офф-роуд клуб». Организаторам фестиваля для любителей погонять на внедорожниках припомнили содранный мох и другую лесную растительность.
В июне 2022 года на территории республики проходил 26-й международный фестиваль «Ладога Трофи». На организатора возложили обязанность по соблюдению природоохранного законодательства. Участники должны были двигаться по согласованным трассам, а «Офф-роуд клуб» — следить за этим.
Однако в ходе осмотра леса выяснилось, что правила не соблюдались и владельцы внедорожников гоняли там, где не надо. В результате в некоторых местах были уничтожены лесная подстилка, мох и другие природные ресурсы. Нанесенный вред прокуратура оценила в 3 805 045 рублей. Суд иск удовлетворил, «Офф-роуд клуб» должен будет возместить ущерб, сообщает 23 сентября о решении объединенная пресс-служба судов Петербурга.