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    Организаторы «Ладоги Трофи» заплатят почти 4 млн за содранный карельский мох

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    Василеостровский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры к общественной организации «Офф-роуд клуб». Организаторам фестиваля для любителей погонять на внедорожниках припомнили содранный мох и другую лесную растительность.

    В июне 2022 года на территории республики проходил 26-й международный фестиваль «Ладога Трофи». На организатора возложили обязанность по соблюдению природоохранного законодательства. Участники должны были двигаться по согласованным трассам, а «Офф-роуд клуб» — следить за этим.

    Однако в ходе осмотра леса выяснилось, что правила не соблюдались и владельцы внедорожников гоняли там, где не надо. В результате в некоторых местах были уничтожены лесная подстилка, мох и другие природные ресурсы. Нанесенный вред прокуратура оценила в 3 805 045 рублей. Суд иск удовлетворил, «Офф-роуд клуб» должен будет возместить ущерб, сообщает 23 сентября о решении объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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