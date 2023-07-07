За езду по мху с организаторов фестиваля в Карелии требуют почти 4 млн рублей

Карельская природоохранная прокуратура подала иск в Василеостровский суд на организатора фестиваля «Ладога трофи» за испорченный мох. Ущерб природе оценивают в 3,8 млн рублей, сообщает 7 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Ответчиком выступает «Офф-роуд-клуб» — общественная организация по развитию и поддержке транспорта и туризма.

По данным прокуратуры, организатор фестиваля должен был следить за сохранением карельской природы как на этапе подготовки маршрута, так и в момент проведения фестиваля.

Однако осмотр лесных участков показал, что в месте проведения «Ладога трофи» в 2022 году был уничтожен мох из-за передвижения транспортных средств за пределами лесных дорог, а именно по прибрежной полосе озера. Размер вреда карельским лесам оценивается в 3 805 045 рублей — эту сумму прокуратура требует взыскать с организатора в пользу местной администрации.