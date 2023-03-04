Фестиваль «Ладога Трофи» обвинили в уничтожении мха у озера в Карелии. Суд в Петербурге рассматривает иск

Организатор фестиваля «Ладога Трофи» признан виновным в уничтожении природных ресурсов в Карелии. Карельская межрайонная природоохранная прокуратура добивается привлечения их к ответственности. Прокурор направил в Василеостровский районный суд Петербурга иск о взыскании с организатора соревнований более 3,5 млн рублей. В настоящее время иск находится на рассмотрении.



По данным карельской прокуратуры, работники Кяснясельгского участкового лесничества (Суоярвский район), осматривая в прошлом году лес, обнаружили, что возле одного из озёр уничтожена лесная подстилка и мох — из-за «передвижения транспортных средств вне существующих лесных дорог, а именно по прибрежной полосе озера». Природоохранная прокуратура выяснила, что летом 2022 года именно там проходили соревнования внедорожников в рамках фестиваля «Ладога Трофи».

