    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, южн

    765мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.58eur103.38

    Разгромивший могилу Маслякова страдает аутизмом

    2461
    12 комментариев

    Молодой человек, который в выходные разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, страдает расстройством аутистического спектра, он инвалид с детства. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Ранее стало известно, что 19-летнего москвича госпитализировали в психиатрическую больницу с обострением.

    Как пишут телеграм-каналы, молодой человек обучается в колледже. По словам одногруппников, у него иногда случаются вспышки агрессии, во время которых учащийся ведет себя неадекватно.

    В воскресенье в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный разбрасывает цветы и фото на могиле Маслякова, а также выдергивает деревянный крест. По данному факту возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close