Разгромивший могилу Маслякова страдает аутизмом

Молодой человек, который в выходные разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, страдает расстройством аутистического спектра, он инвалид с детства. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Ранее стало известно, что 19-летнего москвича госпитализировали в психиатрическую больницу с обострением.



Как пишут телеграм-каналы, молодой человек обучается в колледже. По словам одногруппников, у него иногда случаются вспышки агрессии, во время которых учащийся ведет себя неадекватно.



В воскресенье в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный разбрасывает цветы и фото на могиле Маслякова, а также выдергивает деревянный крест. По данному факту возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения.

