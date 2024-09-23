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    Лучшие строительные проекты Петербурга в 2024 году выберут эксперты и горожане

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    На ежегодном профессиональном конкурсе «Строитель года — 2024», прием заявок на который стартовал в Петербурге, в этом году определят лучшие проекты культурного наследия, транспортной и социальной инфраструктуры, а также благоустройства.

    Профессиональный конкурс «Строитель года» проводится в Петербурге с 2003 года и каждый раз привлекает внимание общественности, городских властей и специалистов рынка недвижимости. Организатором выступает СРО А «Объединение строителей СПб». Компании выдвигают проекты на конкурс, а затем за финалистов голосуют либо эксперты, либо горожане — в зависимости от номинации. В 2024 году экспертная комиссия, в которую войдут эксперты строительной отрасли, представители органов власти и профессиональных организаций, путем открытого очного голосования определит лучший проект в области сохранения культурного наследия и проект транспортной инфраструктуры, а также менеджера и компанию года. Определять лучший проект благоустройства, социальной инфраструктуры и «ожидание года» доверят горожанам. В настоящее время стартовал прием заявок на конкурс — он продлится до 15 октября, а победители станут известны в ноябре.

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