Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 766мм 55%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Рыба дороже говядины
Растворил бывшую в кислоте
(От)Личный Петербург — 2024
Найди на карте бездуховность
Дешевые полисы ОСАГО
Рейтинги «Фонтанки»
Доброе дело В Петербурге на фестивале WOOF бездомные собаки и кошки будут ждать новых хозяев

В Петербурге на фестивале WOOF бездомные собаки и кошки будут ждать новых хозяев

1 386
2 комментария

В Петербурге вновь пройдёт благотворительный фестиваль WOOF, на который из городских и областных приютов привезут бездомных животных.

Фестиваль пройдёт 28 и 29 сентября во Дворце культуры им. С. М. Кирова на Васильевском острове. На нём будут представлены более 50 собак и 80 кошек, которые ищут новый дом. Все животные здоровы и социализированы — имеют прививки, паспорт, стерилизацию и полностью готовы отправиться в новую семью.

По словам организаторов, главная задача фестиваля — найти дом как можно большему числу кошек и собак из приютов и рассказать жителям города о том, что помогать животным — просто. За время проведения фестиваля в разных городах более 1300 семей взяли питомца в свой дом. Только в Петербурге в прошлом году новую семью обрели почти 50 кошек и собак.

1 из 6

На фестивале дети и подростки смогут пообщаться с животными и вместе с родителями выбрать питомца, а также получить бесплатные консультации зоопсихологов, кинологов и фелинологов, которые расскажут детям, как правильно ухаживать и заботиться о питомце и как ответственно принять решение забрать в семью кошку или собаку. Еще на мероприятии детей ждут тематическая викторина и конкурсы, детская зона с играми и творчеством, розыгрыши с призами.

По традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Актуальные нужды:

  • сухой корм, консервы

  • пелёнки

  • миски

  • лотки и наполнители

  • медикаменты

  • игрушки

  • амуниция

Если вы готовы забрать питомца в свою семью, то с собой обязательно необходимо иметь паспорт, ведь животные отдаются строго по договору ответственного содержания.

«Фестиваль позволяет не только присмотреться к животным и найти для себя нового друга, но и отлично провести время всей семьёй и узнать много нового. На площадке мы устраиваем розыгрыши и конкурсы от партнёров, в которых участвуют дети и родители. Также любой человек может обратиться к кинологу за консультацией, чтобы понять, готов ли он к тому, чтобы взять питомца в дом. Даже если вы не собираетесь брать питомца, приходите просто хорошо провести время в компании своих близких и наших хвостатых друзей», — говорит президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Выставка собак состоится 28 сентября с 11:00 до 19:00, выставка кошек — 29 сентября с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

0+

Благотворительный фонд «Ника» помогает животным, оказавшимся на улице и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Под опекой Фонда находятся 1000 нуждающихся собак и кошек. Фонд «Ника» полностью обеспечивается и содержится благодаря помощи небезразличных людей. Фестиваль WOOF фонд проводит с 2016 года, в Москве и других городах прошло уже 22 фестиваля, в результате которых более 1300 кошек и собак нашли новый дом.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Snow*
54 минуты
а как насчет того чтобы перевести американизм WOOF на российский ГАВ?
Марти МакФлай
1 час
Хорошее дело.Молодцы!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Новости компаний
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13