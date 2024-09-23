В Петербурге на фестивале WOOF бездомные собаки и кошки будут ждать новых хозяев

В Петербурге вновь пройдёт благотворительный фестиваль WOOF, на который из городских и областных приютов привезут бездомных животных.
Фестиваль пройдёт 28 и 29 сентября во Дворце культуры им. С. М. Кирова на Васильевском острове. На нём будут представлены более 50 собак и 80 кошек, которые ищут новый дом. Все животные здоровы и социализированы — имеют прививки, паспорт, стерилизацию и полностью готовы отправиться в новую семью.
По словам организаторов, главная задача фестиваля — найти дом как можно большему числу кошек и собак из приютов и рассказать жителям города о том, что помогать животным — просто. За время проведения фестиваля в разных городах более 1300 семей взяли питомца в свой дом. Только в Петербурге в прошлом году новую семью обрели почти 50 кошек и собак.
На фестивале дети и подростки смогут пообщаться с животными и вместе с родителями выбрать питомца, а также получить бесплатные консультации зоопсихологов, кинологов и фелинологов, которые расскажут детям, как правильно ухаживать и заботиться о питомце и как ответственно принять решение забрать в семью кошку или собаку. Еще на мероприятии детей ждут тематическая викторина и конкурсы, детская зона с играми и творчеством, розыгрыши с призами.
По традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Актуальные нужды:
сухой корм, консервы
пелёнки
миски
лотки и наполнители
медикаменты
игрушки
амуниция
Если вы готовы забрать питомца в свою семью, то с собой обязательно необходимо иметь паспорт, ведь животные отдаются строго по договору ответственного содержания.
«Фестиваль позволяет не только присмотреться к животным и найти для себя нового друга, но и отлично провести время всей семьёй и узнать много нового. На площадке мы устраиваем розыгрыши и конкурсы от партнёров, в которых участвуют дети и родители. Также любой человек может обратиться к кинологу за консультацией, чтобы понять, готов ли он к тому, чтобы взять питомца в дом. Даже если вы не собираетесь брать питомца, приходите просто хорошо провести время в компании своих близких и наших хвостатых друзей», — говорит президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.
Выставка собак состоится 28 сентября с 11:00 до 19:00, выставка кошек — 29 сентября с 11:00 до 19:00.
Вход свободный.
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Благотворительный фонд «Ника» помогает животным, оказавшимся на улице и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Под опекой Фонда находятся 1000 нуждающихся собак и кошек. Фонд «Ника» полностью обеспечивается и содержится благодаря помощи небезразличных людей. Фестиваль WOOF фонд проводит с 2016 года, в Москве и других городах прошло уже 22 фестиваля, в результате которых более 1300 кошек и собак нашли новый дом.