В Петербурге почти 50 кошек и собак уехали в новый дом с благотворительного фестиваля

Фото: https://vk.com/woofspb Поделиться Поделиться





В Петербурге во второй раз прошел благотворительный фестиваль WOOF, на котором были представлены кошки и собаки из городских приютов. Почти 50 животных уехали с фестиваля в новый дом.

В фонде «Ника», организовавшем фестиваль, «Фонтанке» рассказали, что прямо из ДК им. С.М. Кирова, где проходило мероприятие, уехали 11 собак и 38 кошек. Ещё несколько животных «на брони», они будут пристроены в ближайшее время.



«Мы проводим фестиваль WOOF в Санкт-Петербурге уже во второй раз. Результаты очень хорошие: за два года мы пристроили больше ста кошек и собак. Некоторые животные из тех, кто в этот раз уехал в новый дом, подолгу жили в приютах. Петербуржцы забрали и крупных собак, и взрослых кошек, и совсем маленьких животных. Выставка — это отличная возможность взять животное, которое подходит тебе по характеру и темпераменту», — говорит президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Ольга Чежина Фото: Анастасия Рогожникова Фото: Анастасия Рогожникова Фото: Анастасия Рогожникова Фото: Анастасия Рогожникова Фото: Анастасия Рогожникова Поделиться Поделиться





Новые владельцы получили не только привитых и стерилизованных животных, но и всё, что нужно начинающему собаководу или кошатнику: консультации специалистов, возможность обращаться к экспертам по вопросам содержания, а также корма от спонсоров фестиваля на первое время.



А ещё на фестивале удалось собрать тонну корма для животных, который будет передан приютам.



Всего на фестиваль приехали более 100 собак и кошек. Те, кто пока не нашёл свой дом, вернулись в приюты, где будут ждать знакомства с новыми хозяевами. В фонде «Ника» надеются, что это произойдёт очень скоро, ведь задача фестиваля — не только на месте найти дом животным из приютов, но и познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.

