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    Водителя мусоровоза избили на Суздальском шоссе после требования убрать машину

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    Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в Приморском районе Петербурга. Поводом стало нападение на водителя мусоровоза во дворе дома 28 по Суздальскому шоссе. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.

    Инцидент произошел три дня назад. Днем 40-летний сотрудник ООО «Эко Лэнд», как обычно, выполнял свою работу. Однако, приехав на Суздальское, он столкнулся с агрессией неизвестного. Тот, увидев, что на его пути встал мусоровоз, якобы стал в грубой форме требовать убрать машину. Слово за слово, и в ход пошли кулаки. Незнакомец нанес два удара в область головы водителя, разбил губу.

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    В субботу подозреваемый в хулиганстве был задержан. Им оказался 26-летний гражданин Узбекистана, не состоящий на миграционном учете. Мужчина помещен в ИВС.

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