Водителя мусоровоза избили на Суздальском шоссе после требования убрать машину

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в Приморском районе Петербурга. Поводом стало нападение на водителя мусоровоза во дворе дома 28 по Суздальскому шоссе. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.



Инцидент произошел три дня назад. Днем 40-летний сотрудник ООО «Эко Лэнд», как обычно, выполнял свою работу. Однако, приехав на Суздальское, он столкнулся с агрессией неизвестного. Тот, увидев, что на его пути встал мусоровоз, якобы стал в грубой форме требовать убрать машину. Слово за слово, и в ход пошли кулаки. Незнакомец нанес два удара в область головы водителя, разбил губу.

