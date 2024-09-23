Петербурженка объяснила, зачем кидала яйца в марафонцев

Женщина, устроившая 15 сентября метание яиц по бегущим под ее окнами участникам марафона «Пушкин — Петербург», получила административный арест. Наказание 37-летней Алисе Митичкиной назначил Московский районный суд Петербурга.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 сентября, в ходе заседания Митичкина признала свою вину в содеянном и раскаялась. В свое оправдание она пояснила, что в тот день у нее был единственный выходной, а под окнами громко играла музыка.



«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. С учетом задержания Митичкину отпустили из зала суда», - говорится в сообщении.

