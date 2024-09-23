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    Петербурженка объяснила, зачем кидала яйца в марафонцев

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    Женщина, устроившая 15 сентября метание яиц по бегущим под ее окнами участникам марафона «Пушкин — Петербург», получила административный арест. Наказание 37-летней Алисе Митичкиной назначил Московский районный суд Петербурга.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 сентября, в ходе заседания Митичкина признала свою вину в содеянном и раскаялась. В свое оправдание она пояснила, что в тот день у нее был единственный выходной, а под окнами громко играла музыка.

    «Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. С учетом задержания Митичкину отпустили из зала суда», - говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в восемь утра 15 сентября женщина бросила в бегунов три куриных яйца с балкона своей квартиры и получила за это административный протокол о мелком хулиганстве. Мотив у правонарушения был бытовой: марафонцы якобы мешали гражданке отдыхать. Как говорится в протоколе, женщина действовала «демонстративно и яростно».

    С просьбой установить личность женщины с яйцами в тот же день в полицию обратился депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов. Немного раньше внимание правоохранителей к даме привлек Смольный.

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