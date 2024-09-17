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    В Петербурге привлекли к ответственности женщину, закидавшую яйцами марафонцев. Она «пренебрегла интересами общества»

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    Петербургские полицейские установили личность гражданки, устроившей 15 сентября метание яиц по бегущим под ее окнами участникам марафона «Пушкин — Петербург». Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, нарушительницей оказалась 37-летняя одинокая петербурженка.

    Мотив у правонарушения был бытовой: марафонцы якобы мешали гражданке отдыхать. В восемь утра в минувшее воскресенье она бросила в бегунов три куриных яйца с балкона своей квартиры и получила за это административный протокол о мелком хулиганстве.

    Как говорится в протоколе, женщина действовала «демонстративно и яростно», а ее поступок «свидетельствует о низкой культуре нарушителя, ее эгоизме, пренебрежении интересами общества, других людей и об игнорировании правил приличия и благопристойности».

    С просьбой установить личность женщины с яйцами 15 сентября в полицию обратился депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов. Но раньше народного избранника внимание правоохранителей к даме, кидавшейся с балкона в участников марафона «Пушкин — Петербург», привлек Смольный.

    читательница «Фонтанки»

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