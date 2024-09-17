В Петербурге нашли женщину, обстрелявшую марафонцев яйцами

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов обратился в полицию с просьбой установить личность женщины-стрелка, 15 сентября закидавшей яйцами участников марафона «Пушкин — Петербург». Текст обращения имеется в распоряжении «Фонтанки».
Обстрел бегущих марафон велся с балкона дома № 41 по Бассейной улице, отмечается в обращении. Там же говорится, что яйца женщина бросала «демонстративно и яростно». Полицию просят установить ее личность и наказать по всей строгости закона.
Снайпершу, спрятавшуюся среди строительных лесов, заметили читатели «Фонтанки» во время марафона. Жертв обстрела было несколько. Расстреляв все «патроны», неизвестная скрылась.
читательница «Фонтанки»
Обновление:
Хулиганку нашли и выписали ей административный протокол о мелком хулиганстве. В участников забега она бросила три куриных яйца.