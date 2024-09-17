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    В Петербурге нашли женщину, обстрелявшую марафонцев яйцами

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    Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов обратился в полицию с просьбой установить личность женщины-стрелка, 15 сентября закидавшей яйцами участников марафона «Пушкин — Петербург». Текст обращения имеется в распоряжении «Фонтанки».

    Обстрел бегущих марафон велся с балкона дома № 41 по Бассейной улице, отмечается в обращении. Там же говорится, что яйца женщина бросала «демонстративно и яростно». Полицию просят установить ее личность и наказать по всей строгости закона.

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    Снайпершу, спрятавшуюся среди строительных лесов, заметили читатели «Фонтанки» во время марафона. Жертв обстрела было несколько. Расстреляв все «патроны», неизвестная скрылась.

    читательница «Фонтанки»

    Обновление:

    Хулиганку нашли и выписали ей административный протокол о мелком хулиганстве. В участников забега она бросила три куриных яйца.

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