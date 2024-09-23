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Происшествия В Павловске дети играли на заброшке и нашли скелет

В Павловске дети играли на заброшке и нашли скелет

4 111
5 комментариев

Жуткую находку сделали дети в Пушкинском районе Петербурга. Во время игры они наткнулись на человеческие останки. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.

Накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее дети нашли на улице Свободы скелет. Прибывшие на место сотрудники установили, что в сгоревшем заброшенном доме действительно лежит скелетированный труп. Рядом был паспорт на имя 57-летнего мужчины. Судя по тому, что человека никто не искал, предполагается, что он вел асоциальный образ жизни.

Останки направлены в морг для установления причин гибели.

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Комментарии
5
282694747
1 час
Сознательный скелет, задукоментированный
NSE
1 час
Дети в подвале играли в больницу, умер от родов сантехник Синицин.
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