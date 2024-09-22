    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.58eur103.38

    Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

    1643
    1 комментарий

    В результате дорожной аварии в турецкой провинции Невшехир пострадали туристы из России. Об этом сообщило 22 сентября посольство РФ.

    Граждане РФ находились в микроавтобусе, следовавшим из Каппадокии в Анталью. Сообщалось, что он перевернулся после того, как водитель потерял контроль над транспортом из-за дождливой погоды.

    В результате аварии пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов. «По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», - добавили в диппредставительстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close