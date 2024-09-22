Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В результате дорожной аварии в турецкой провинции Невшехир пострадали туристы из России. Об этом сообщило 22 сентября посольство РФ.



Граждане РФ находились в микроавтобусе, следовавшим из Каппадокии в Анталью. Сообщалось, что он перевернулся после того, как водитель потерял контроль над транспортом из-за дождливой погоды.

В результате аварии пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов. «По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», - добавили в диппредставительстве.