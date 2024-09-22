В Турции в ДТП попал туристический микроавтобус. Есть пострадавшие

В турецкой провинции Невшехир перевернулся автобус с туристами. В результате аварии пострадало
Туристический микроавтобус перевернулся после того, как водитель потерял контроль над транспортом из-за дождливой погоды. Как итог — пострадало
Отмечается, что на место происшествия направили скорую помощь, полицию и пожарных. Пострадавших доставили в городские больницы города, где им оказали медицинскую помощь.
Позже стало известно, что туристы возвращались на автобусе в Анталью после поездки в Каппадокию.