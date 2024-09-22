В Турции в ДТП попал туристический микроавтобус. Есть пострадавшие

В турецкой провинции Невшехир перевернулся автобус с туристами. В результате аварии пострадало 18 человек . Об этом в воскресенье, 22 сентября , сообщает телеканал NTV.



Туристический микроавтобус перевернулся после того, как водитель потерял контроль над транспортом из-за дождливой погоды. Как итог — пострадало 18 человек , среди которых два водителя, гид и 15 иностранных туристов. При этом информация о гражданстве пострадавших в аварии не уточняется.

Отмечается, что на место происшествия направили скорую помощь, полицию и пожарных. Пострадавших доставили в городские больницы города, где им оказали медицинскую помощь.