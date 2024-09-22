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    В Турции в ДТП попал туристический микроавтобус. Есть пострадавшие

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    В турецкой провинции Невшехир перевернулся автобус с туристами. В результате аварии пострадало 18 человек. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает телеканал NTV.

    Туристический микроавтобус перевернулся после того, как водитель потерял контроль над транспортом из-за дождливой погоды. Как итог — пострадало 18 человек, среди которых два водителя, гид и 15 иностранных туристов. При этом информация о гражданстве пострадавших в аварии не уточняется.

    Отмечается, что на место происшествия направили скорую помощь, полицию и пожарных. Пострадавших доставили в городские больницы города, где им оказали медицинскую помощь.

    Позже стало известно, что туристы возвращались на автобусе в Анталью после поездки в Каппадокию.

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