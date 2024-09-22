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    У здания парламента Сербии обезвредили бомбу времен Первой мировой войны

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    У здания парламента в центре Белграда обнаружили бомбу Первой мировой войны. Сербская полиция обезвредила артиллерийский снаряд весом более 280 кг. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает РБК со ссылкой на заявление МВД Сербии.

    Как отмечает вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, бомбу нашли 19 сентября на улице Влайковича в центре Белграда. Рядом с местом обнаружения снаряда расположены Исторический музей, Министерство культуры страны, а также сербский парламент.

    Когда стало известно о находке, полицейские оцепили район, достали из земли снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг, а после обезвредили его.

    Дачич подчеркнул, что с начала текущего года полицейские обнаружили и обезвредили шесть авиационных бомб, сохранившихся после бомбежек Югославии в 1999 году. Две из них весили более тонны.

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