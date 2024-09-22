Бывшую помощницу семьи Шнуровых осудили за воровство на миллионы

Приговор в отношении бывшего администратора и помощницы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова вступил в силу. Хамовнический суд Москвы рассмотрел все преступные эпизоды Анастасии Кулигиной. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает «Коммерсантъ».



Приговор Анастасии Кулигиной содержит примерно сто страниц убористого текста из-за разбора всех преступлений, которые инкриминировали бывшей помощнице семьи Шнуровых. Ей предъявили обвинения по 61 случаю кражи денег с банковских счетов — пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ, а также по одной краже в особо крупных размерах — часть 4 статьи 158 УК РФ. Во время слушания дела Анастасия Кулигина признала свою вину и полностью раскаялась в содеянном. Кроме того, она обратилась лично к жене Сергея Шнурова Ольге, признанной потерпевшей по делу, с просьбой о прощении.

Адвокаты Кулигиной просили суд принять во внимание ряд смягчающих обстоятельств, среди которых плохое состояние здоровья ее пожилой матери-инвалида, хорошие отзывы о ней со стороны соседей и тот факт, что женщина начала компенсировать причиненный ущерб семье Шнуровых еще до приговора. На основании этих доводов защита настаивала на том, что для Анастасии возможно назначение наказания без реального лишения свободы. В то же время прокурор и представитель потерпевшей стороны требовали для бывшей помощницы известного артиста тюремный срок.

Как итог — судья Марина Сырова признала подсудимую виновной по всем пунктам обвинениям. Бывшая помощница Шнуровых получила два с половиной года заключения за каждый из 61 эпизода совершенной кражи. Помимо этого, Кулигиной назначили четыре года за кражу в особо крупном размере. Общий срок путем частичного сложения наказаний достиг восьми лет лишения свободы.

Несмотря на это, судья решила назначить Кулигиной условное наказание с пятилетним испытательным сроком. Подсудимую освободили из-под домашнего ареста и предписали полностью компенсировать ущерб, причиненный семье Шнуровых. Женщина также должна ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту жительства в Московской области, не меняя его без разрешения, и найти работу.

Отмечается, что ни одна из сторон не стала обжаловать решение суда.

Напомним, Анастасия Кулигина была личной помощницей ряда звезд, работала на RTVI, когда Шнуров был там продюсером. Затем стала помогать самому Шнурову и его жене Ольге. В материалах дела сказано, что семья полностью доверяла женщине самые разные дела, начиная с бытовых. В связи с этим Кулигина имела доступ к банковским картам Шнуровых для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу — в том числе самой себе.

Осенью 2022 года Ольга Шнурова случайно выяснила, что вместо 150 тысяч рублей на три бутылки вина помощница с ее на свою карту перевела 180. Тогда она проверила все транзакции и написала в полицию заявление с ущербом на 11 миллионов рублей. Также в деле был эпизод о краже 3,5 миллиона из кладовки артиста (гонорар за корпоратив). Тогда в ходе проверки удалось выяснить, что порядка 9 миллионов из указанной суммы были потрачены обоснованно, оставшиеся два миллиона помощница признала.