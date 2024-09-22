«Газоны заменены покрытием». Бастрыкин снова присматривается к Муринскому парку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требует доложить о ходе и результатах проверки ситуации с благоустройством Муринского парка в Петербурге. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Там рассказали, что к председателю следкома обратился петербуржец, который и рассказал о ненадлежащем благоустройстве парка.



«Без проведения общественных слушаний принято решение об организации в зеленой зоне урбанистического пространства, для чего газоны заменены специальным покрытием, вместо деревьев установлены металлические конструкции, в ходе работ повреждена корневая система зеленых насаждений. Заявителем высказывается опасение, что средства, выделенные на проведение благоустройства, израсходованы не по целевому назначению», — сообщает СК.

