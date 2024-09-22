«Газоны заменены покрытием». Бастрыкин снова присматривается к Муринскому парку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требует доложить о ходе и результатах проверки ситуации с благоустройством Муринского парка в Петербурге. Об этом
Там рассказали, что к председателю следкома обратился петербуржец, который и рассказал о ненадлежащем благоустройстве парка.
«Без проведения общественных слушаний принято решение об организации в зеленой зоне урбанистического пространства, для чего газоны заменены специальным покрытием, вместо деревьев установлены металлические конструкции, в ходе работ повреждена корневая система зеленых насаждений. Заявителем высказывается опасение, что средства, выделенные на проведение благоустройства, израсходованы не по целевому назначению», — сообщает СК.
В ведомстве добавили, что «многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли», а виновные к ответственности не привлечены. ГСУ СКР по Петербургу проводит проверку.
Муринский парк — одно из главных мест для общественных событий Калининского района. Здесь проводят фестивали, концерты, а в остальное время это пространство популярно как место для прогулок. Площадь парка составляет
Благоустраивать парк решили поэтапно, однако возникли проблемы с подрядчиком: ООО «Балт Юнион» не справился с работами в срок, некоторые объекты не соответствовали проектной документации, контракт пришлось расторгнуть. Минувшей весной Муринский «прославился» большой лужей у детских горок, по которой дети даже плавали на плотах. Районная администрация проводила просушку лужи, но впоследствии она появлялась снова.
Экс-подрядчика пытались принудить ликвидировать последствия неудачного благоустройства, однако он отказывался это делать, как и осуществлять уход за растениями, убирать мусор. А садово-парковое хозяйство не могло взять парк на свой баланс, поскольку благоустройство не завершено. В итоге газоны оставались лишенными зелени, строительные материалы и фрагменты фигур лежали вокруг.
В июле Бастрыкин потребовал проверить факты из открытого обращения граждан с жалобами на уничтожение газонов и деревьев. Следователи рассматривали вопрос о возбуждении дела по статье