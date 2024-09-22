«Разговор начался в сауне». Посол США — о военных базах в Финляндии

Постоянные военные базы США вряд ли появятся в Финляндии. Об этом заявил американский посол в Суоми Дуглас Хики в интервью газете Ilta-Sanomat.



«Я не думаю, что в Финляндии будут постоянные американские военные базы, но впереди совместные учения», — сказал дипломат.



Он отметил, что «война в северных условиях сильно отличается от войны в пустыне», поэтому военные обеих стран будут учиться друг у друга. «Это укрепит оборону каждого из нас», — уверен посол.



В ходе беседы зашла речь и о подписанном в 2023 году между США и Финляндией соглашении о расширении взаимодействия в области обороны. По словам посла, переговоры об этом «начались в сауне», что «типично для финской культуры». Присутствовали «четыре человека», имен дипломат не назвал, но указал, что речь идет в том числе о военном руководстве.



Ранее стало известно, что в Финляндии появятся два штаба Североатлантического альянса (НАТО): штаб сухопутных войск в Северной Европе будет располагаться на юге страны, в Миккели, а штаб передовых сухопутных войск — на севере, в Рованиеми или Соданкюля.