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Общество Информация об организаторе секс-вечеринки в центре Петербурга не подтвердилась

Информация об организаторе секс-вечеринки в центре Петербурга не подтвердилась

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3 комментария

Уроженцы Ингушетии не организовывали вечеринку с БДСМ-элементами в отеле «Трезини» на Университетской набережной. Идея принадлежит организатору театрализованных мероприятий из Москвы.

На москвича с богатым опытом организации всевозможных праздников указали активисты «Русской общины», которые на выходе из отеля встречали выходящих с секс-вечеринки гостей.

Судя по соцсетям, указанный человек пять лет назад, когда состоялась первая подобная вечеринка, действительно был отмечен как ее организатор. В своем аккаунте сам он фото с Inferno не публиковал. Организатор устраивает масштабные театрализованные шоу без всяких сексуальных подтекстов, например на новогоднюю ночь, а также пышные свадьбы. Известно, что он уроженец Москвы и к Ингушетии отношения не имеет.

Ранее «Фонтанка» писала, что полиция ночью 2 сентября прервала секс-вечеринку в отеле «Трезини», который раньше принадлежал Евгению Пригожину. Оперативники посмотрели на гостей в масках и черной одежде, запечатлели секс-игрушки и ушли без составления протоколов.

На своем сайте организаторы отмечают, что секс на мероприятии возможен только по обоюдному согласию сторон и без какой-либо оплаты.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
1 час
Зайдите в любой гос. орган на так называемые "совещания". Вы убедитесь, что это есть не что иное, как "театрализованные шоу с сексуальным подтекстом". Но почему-то не приходит Русская община к зданиям госорганов, где так называемые "начальники" устраивают извращённые оргии с так называемыми "подчинёнными", не пресекает этот бесконечный позор.
Леонтий
1 час
Барсик!Ну ты загнул.Фантазер.
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