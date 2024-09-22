Информация об организаторе секс-вечеринки в центре Петербурга не подтвердилась

Уроженцы Ингушетии не организовывали вечеринку с БДСМ-элементами в отеле «Трезини» на Университетской набережной. Идея принадлежит организатору театрализованных мероприятий из Москвы.
На москвича с богатым опытом организации всевозможных праздников указали активисты «Русской общины», которые на выходе из отеля встречали выходящих с секс-вечеринки гостей.
Судя по соцсетям, указанный человек пять лет назад, когда состоялась первая подобная вечеринка, действительно был отмечен как ее организатор. В своем аккаунте сам он фото с Inferno не публиковал. Организатор устраивает масштабные театрализованные шоу без всяких сексуальных подтекстов, например на новогоднюю ночь, а также пышные свадьбы. Известно, что он уроженец Москвы и к Ингушетии отношения не имеет.
Ранее «Фонтанка» писала, что полиция ночью 2 сентября прервала секс-вечеринку в отеле «Трезини», который раньше принадлежал Евгению Пригожину. Оперативники посмотрели на гостей в масках и черной одежде, запечатлели секс-игрушки и ушли без составления протоколов.
На своем сайте организаторы отмечают, что секс на мероприятии возможен только по обоюдному согласию сторон и без какой-либо оплаты.
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