Информация об организаторе секс-вечеринки в центре Петербурга не подтвердилась

Судя по соцсетям, указанный человек пять лет назад, когда состоялась первая подобная вечеринка, действительно был отмечен как ее организатор. В своем аккаунте сам он фото с Inferno не публиковал. Организатор устраивает масштабные театрализованные шоу без всяких сексуальных подтекстов, например на новогоднюю ночь, а также пышные свадьбы. Известно, что он уроженец Москвы и к Ингушетии отношения не имеет.