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    Суд отказался рассматривать жалобу Макаревича* о статусе иноагента

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    Верховный суд России снял с рассмотрения жалобу основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС.

    Как передает информационное агентство, Макаревич подал иск об отмене решения, согласно которому его включили в реестр иностранных агентов. Суд, в свою очередь, отклонил просьбу о передаче жалобы для рассмотрения на судебном заседании.

    Андрея Макаревича признали иностранным агентом в сентябре 2022 года. Основатель группы «Машина времени» переехал жить в Израиль после начала специальной военной операции и выступал с критическими высказываниями в адрес российской власти.

    * Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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