Суд отказался рассматривать жалобу Макаревича* о статусе иноагента

Верховный суд России снял с рассмотрения жалобу основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом в воскресенье, 22 сентября , сообщает ТАСС.

Как передает информационное агентство, Макаревич подал иск об отмене решения, согласно которому его включили в реестр иностранных агентов. Суд, в свою очередь, отклонил просьбу о передаче жалобы для рассмотрения на судебном заседании.