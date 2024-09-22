«Если вам неприятно читать о...» На Западе пишут о приключениях соблазнителя с русским именем

Заместитель директора инженерно-консалтинговой компании Erbas в Сиднее Антон С. был осужден за угрозы, преследования и оскорбление женщин в интернете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

43-летний мужчина оскорблял женщин, с которыми знакомился в приложениях для знакомств – одной из таких платформ стала Hinge. Обидные слова летели в сторону женщин сразу после того, как они отклоняли предложения о свидании. Также грубости со стороны мужчины шли тогда, когда он узнавал о том, что его спутница не собирается пить алкогольные напитки на назначенном свидании. Суд признал его виновным, но отпустил под обязательство о хорошем поведении, пишет газета.

Daily Mail Australia рассказывает, как Антон обращался с собеседницами на сайтах знакомств. Вместе с этим издание пыталось связаться с мужчиной по поводу обвинений женщин в его сторону, но инженер только сбрасывал звонки.

Не получив ответа от мужчины, журналисты выяснили, что их герой работал в австралийской инженерно-консалтинговой компании Erbas и имел более 10 лет опыта работы в области инжиниринга. Мужчина в том числе занимался государственными проектами, связанными со школами и больницами.

Помимо этого, журналисты узнали, что Антон С. может быть автором самостоятельно изданной в 2014 году электронной книги под названием «Хроники соблазнения психопата». В аннотации книга описывается как «откровенный» рассказ о сексуальных контактах мужчины с женщинами по всей Восточной Европе. После публикации статьи об оскорбительном поведении в общении с женщинами Антон был отстранен от должности в Erbas. Уже бывший замдиректора сиднейской инжиниринговой фирмы был также осужден за угрозы, преследования и оскорбление женщин в интернете.

На фоне произошедшего мужчина решил подать на зарубежное СМИ в суд за клевету в опубликованном материале. Несмотря на это, инженер признал свой иск безнадежным, когда узнал, что книга «Хроники соблазнения психопата» также будет рассматриваться в суде. Как итог – в иске о клевете судья вынесла решение в пользу Daily Mail Australia и обязала Антона выплатить судебные издержки, сумма которых оценивается в шестизначную сумму. Кроме того, отмечается, что копию «Хроник соблазнения психопата» передадут в полицию для того, чтобы выяснить, имеются ли в ней признания автора в совершении тяжких преступлений. Антон, в свою очередь, отрицает свою причастность к книге. Тем не менее имя, фотография и номер мобильного телефона 43-летнего мужчины указаны в рекламе «хроник соблазнения».

Как отмечают в Daily Mail, электронная версия «Хроник соблазнения психопата» опубликована на сайте Goodreads. В книге говорится о сексуальных действиях, которые слишком откровенны для публикации.