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    Музыканты играли для бегунов в Петербурге. Тем временем Невский уже открыли

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    В Петербурге в воскресенье проходит полумарафон «Северная столица». Уличные музыканты решили подбодрить бегунов своим выступлением.

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Рядом с метро «Спортивная» заметили скрипачку и виолончелиста, исполняющих воодушевляющую мелодию. Музыканты в черных накидках, вдоль которых виднеются алые проблески, разместились недалеко от спортивного комплекса «Юбилейный».

    По движениям рук исполнителей видно, как их размеренная мелодия ускоряется с каждой секундой, становясь всё более динамичной. Такая интенсивность, вероятно, призвана поддержать бегунов, которые уже успели преодолеть Тучков мост. Вдоль улицы можно разглядеть и прохожих, которые также не остались равнодушны к выступлению уличных музыкантов и снимают происходящее на телефоны.

    Напомним, 22 сентября в Петербурге проходит полумарафон «Северная столица», в связи с которым перекрывали центр города. Сейчас, судя по данным «Яндекса», ограничения уже сняты.

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