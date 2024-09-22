Музыканты играли для бегунов в Петербурге. Тем временем Невский уже открыли

В Петербурге в воскресенье проходит полумарафон «Северная столица». Уличные музыканты решили подбодрить бегунов своим выступлением.
Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Рядом с метро «Спортивная» заметили скрипачку и виолончелиста, исполняющих воодушевляющую мелодию. Музыканты в черных накидках, вдоль которых виднеются алые проблески, разместились недалеко от спортивного комплекса «Юбилейный».
По движениям рук исполнителей видно, как их размеренная мелодия ускоряется с каждой секундой, становясь всё более динамичной. Такая интенсивность, вероятно, призвана поддержать бегунов, которые уже успели преодолеть Тучков мост. Вдоль улицы можно разглядеть и прохожих, которые также не остались равнодушны к выступлению уличных музыкантов и снимают происходящее на телефоны.
Напомним, 22 сентября в Петербурге проходит полумарафон «Северная столица», в связи с которым перекрывали центр города. Сейчас, судя по данным «Яндекса», ограничения уже сняты.