Бегуны перекрыли центр Петербурга

Полумарафон «Северная столица» перекрыл центр Петербурга утром 22 сентября, как и предупреждал городской комитет по транспорту.
На карте это выглядит так:
Ограничения действуют поэтапно с семи часов утра до половины второго часа дня более чем на 30 участках дорог. По измененным трассам поедут и автобусы.
Среди перекрытий: закрыто движение транспорта по Благовещенскому мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта; перекрыты Тучков, Биржевой и Дворцовый мосты; часть набережной канала Грибоедова и Невского проспекта (от Гостиного двора). Не обошли стороной ограничения и Васильевский остров.
Все сегодняшние ограничения и изменения, а также порядок их отмены мы собрали в этом материале.
Также с 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка на более чем 40 участках дорог и стоянка на 5 улицах. Полный список улиц, где будет нельзя парковаться, можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.