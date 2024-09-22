Бегуны перекрыли центр Петербурга

Ограничения действуют поэтапно с семи часов утра до половины второго часа дня более чем на 30 участках дорог. По измененным трассам поедут и автобусы .

Среди перекрытий: закрыто движение транспорта по Благовещенскому мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта; перекрыты Тучков, Биржевой и Дворцовый мосты; часть набережной канала Грибоедова и Невского проспекта (от Гостиного двора). Не обошли стороной ограничения и Васильевский остров.

Все сегодняшние ограничения и изменения, а также порядок их отмены мы собрали в этом материале .

Также с 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка на более чем 40 участках дорог и стоянка на 5 улицах. Полный список улиц, где будет нельзя парковаться, можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.