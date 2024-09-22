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Город Бегуны перекрыли центр Петербурга

Бегуны перекрыли центр Петербурга

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Полумарафон «Северная столица» перекрыл центр Петербурга утром 22 сентября, как и предупреждал городской комитет по транспорту.

На карте это выглядит так:

Ограничения действуют поэтапно с семи часов утра до половины второго часа дня более чем на 30 участках дорог. По измененным трассам поедут и автобусы.

Среди перекрытий: закрыто движение транспорта по Благовещенскому мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта; перекрыты Тучков, Биржевой и Дворцовый мосты; часть набережной канала Грибоедова и Невского проспекта (от Гостиного двора). Не обошли стороной ограничения и Васильевский остров.

Все сегодняшние ограничения и изменения, а также порядок их отмены мы собрали в этом материале.

Перекресток Садовой улицы и Невского проспекта в 09:40

Также с 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка на более чем 40 участках дорог и стоянка на 5 улицах. Полный список улиц, где будет нельзя парковаться, можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

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