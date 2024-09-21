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    Петербург до середины дня перекроют бегуны

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В первой половине дня воскресенья, 22 сентября, в центре Петербурга пройдет полумарафон «Северная столица». Город ждут масштабные перекрытия, а парковаться запретят уже с полуночи.

    С семи часов утра до половины второго часа дня в Петербурге будут поэтапно закрывать движение более чем на 30 участках дорог, предупреждает комитет по транспорту. В этот же период из-за перекрытий по измененным трассам поедут автобусы №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 275, 3МБ (262) и 275, трамваи № 6 и № 40 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28 и 31. Подробнее об изменениях в движении общественного транспорта можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

    С 7:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспорта по Благовещенскому мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта.

    С 7:00 до 12:15 закроют:

    • Тучков мост в направлении к Большому проспекту П.С.;
    • Большой проспект П.С. в направлении от Тучкова моста к проспекту Добролюбова.

    С 7:00 до 13:30 перекроют движение по:

    • Дворцовому проезду;
    • набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта;
    • Невскому проспекту от Дворцовой площади до набережной канала Грибоедова.

    С 7:30 до 11:00 будут закрыты:

    • Сенатская площадь в направлении от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной;
    • Конногвардейский бульвар в направлении от Сенатской площади до площади Труда;
    • Адмиралтейский проспект от Дворцовой площади до Сенатской площади;
    • Исаакиевская площадь;
    • Малая Морская улица от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта;
    • набережная Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
    • Большая Морская улица от набережной Крюкова канала до набережной Мойки;
    • улица Труда от Большой Морской улицы до площади Труда.

    С 7:30 до 11:30 перекроют набережную Лейтенанта Шмидта от площади Трезини до 16–17-й линий В.О.

    С 7:30 до 12:00 закроют проезд по:

    • Кадетской линии В.О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;
    • 1-й линии В.О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;
    • Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади.

    С 7:30 до 13:00 будут перекрыты:

    • Биржевая площадь;
    • проспект Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С.;
    • Кронверкская набережная;
    • Мытнинская набережная;
    • Биржевой мост;
    • Дворцовый мост;
    • Дворцовая набережная от Суворовской площади до Дворцового моста;
    • проезд вдоль дома 5 по Суворовской площади от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
    • Миллионная улица от Мраморного переулка до Суворовской площади;
    • проезд вдоль Марсова поля;
    • Царицынский проезд;
    • Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы.

    С 8:00 до 12:00 перекроют движение по:

    • набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
    • площади Академика Лихачева;
    • Зоологическому переулку.

    Также с 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка на более чем 40 участках дорог и стоянка на 5 улицах. Полный список улиц, где будет нельзя парковаться, можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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