Петербург до середины дня перекроют бегуны

В первой половине дня воскресенья, 22 сентября, в центре Петербурга пройдет полумарафон «Северная столица». Город ждут масштабные перекрытия, а парковаться запретят уже с полуночи.
С семи часов утра до половины второго часа дня в Петербурге будут поэтапно закрывать движение более чем на 30 участках дорог, предупреждает комитет по транспорту. В этот же период из-за перекрытий по измененным трассам поедут автобусы №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 275, 3МБ (262) и 275, трамваи № 6 и № 40 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28 и 31. Подробнее об изменениях в движении общественного транспорта можно узнать на сайте «Организатора перевозок».
С 7:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспорта по Благовещенскому мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта.
С 7:00 до 12:15 закроют:
- Тучков мост в направлении к Большому проспекту П.С.;
- Большой проспект П.С. в направлении от Тучкова моста к проспекту Добролюбова.
С 7:00 до 13:30 перекроют движение по:
- Дворцовому проезду;
- набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта;
- Невскому проспекту от Дворцовой площади до набережной канала Грибоедова.
С 7:30 до 11:00 будут закрыты:
- Сенатская площадь в направлении от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной;
- Конногвардейский бульвар в направлении от Сенатской площади до площади Труда;
- Адмиралтейский проспект от Дворцовой площади до Сенатской площади;
- Исаакиевская площадь;
- Малая Морская улица от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта;
- набережная Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
- Большая Морская улица от набережной Крюкова канала до набережной Мойки;
- улица Труда от Большой Морской улицы до площади Труда.
С 7:30 до 11:30 перекроют набережную Лейтенанта Шмидта от площади Трезини до 16–17-й линий В.О.
С 7:30 до 12:00 закроют проезд по:
- Кадетской линии В.О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;
- 1-й линии В.О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;
- Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади.
С 7:30 до 13:00 будут перекрыты:
- Биржевая площадь;
- проспект Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С.;
- Кронверкская набережная;
- Мытнинская набережная;
- Биржевой мост;
- Дворцовый мост;
- Дворцовая набережная от Суворовской площади до Дворцового моста;
- проезд вдоль дома 5 по Суворовской площади от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
- Миллионная улица от Мраморного переулка до Суворовской площади;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Царицынский проезд;
- Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы.
С 8:00 до 12:00 перекроют движение по:
- набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
- площади Академика Лихачева;
- Зоологическому переулку.
Также с 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка на более чем 40 участках дорог и стоянка на 5 улицах. Полный список улиц, где будет нельзя парковаться, можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.