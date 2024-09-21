Петербург до середины дня перекроют бегуны

С семи часов утра до половины второго часа дня в Петербурге будут поэтапно закрывать движение более чем на 30 участках дорог, предупреждает комитет по транспорту. В этот же период из-за перекрытий по измененным трассам поедут автобусы №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 275, 3МБ (262) и 275, трамваи № 6 и № 40 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28 и 31. Подробнее об изменениях в движении общественного транспорта можно узнать на сайте «Организатора перевозок» .

В первой половине дня воскресенья, 22 сентября, в центре Петербурга пройдет полумарафон «Северная столица». Город ждут масштабные перекрытия, а парковаться запретят уже с полуночи.

С 7:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспорта по Благовещенскому мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта.

С 7:00 до 12:15 закроют:

Тучков мост в направлении к Большому проспекту П.С.;

Большой проспект П.С. в направлении от Тучкова моста к проспекту Добролюбова.

С 7:00 до 13:30 перекроют движение по:

Дворцовому проезду;

набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта;

Невскому проспекту от Дворцовой площади до набережной канала Грибоедова.

С 7:30 до 11:00 будут закрыты: