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Происшествия На юго-востоке Петербурга второй раз за месяц возвращают на рельсы грузовой поезд

На юго-востоке Петербурга второй раз за месяц возвращают на рельсы грузовой поезд

1 669
3 комментария

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов грузового состава в Невском районе Петербурга. К ликвидации последствий привлекли восстановительный поезд.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, инцидент, случившийся на станции Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский 21 сентября, не спровоцировал сбой в железнодорожном движении. Пострадавших нет.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что с рельсов сошли две порожние платформы. Всё произошло при производстве маневровых работ незадолго до половины девятого часа вечера.

Задействовать восстановительный поезд на этом же участке пришлось 6 сентября, когда с рельсов сошёл вагон с удобрениями.

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Комментарии
3
Джордано Бруно
1 час
Никогда такого не было и вот опять.
Джордано Бруно
1 час
Вот никогда такого не было и вот опять.
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