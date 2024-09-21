На юго-востоке Петербурга второй раз за месяц возвращают на рельсы грузовой поезд

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов грузового состава в Невском районе Петербурга. К ликвидации последствий привлекли восстановительный поезд.

Источник: фото из официального телеграм-канала Северо-Западной транспортной прокуратуры







Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, инцидент, случившийся на станции Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский 21 сентября, не спровоцировал сбой в железнодорожном движении. Пострадавших нет.

Источник: видео из официального телеграм-канала Северо-Западной транспортной прокуратуры

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что с рельсов сошли две порожние платформы. Всё произошло при производстве маневровых работ незадолго до половины девятого часа вечера.

Задействовать восстановительный поезд на этом же участке пришлось 6 сентября, когда с рельсов сошёл вагон с удобрениями.