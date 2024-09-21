Страшное ДТП в Шушарах — пешеход под колёсами самосвала, на дороге кровавый след

Обстоятельства смертельной аварии выясняют полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Судя по фото последствий, шансов выжить у угодившего под колёса грузового автомобиля не было.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 21 сентября около трёх часов дня на Московском шоссе, 24, в Шушарах. КАМАЗ сбил мужчину, который шагнул на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
«Со слов водителя большегруза, до столкновения он видел мужчину, стоявшего у края проезжей части по ходу движения автомобилей», — рассказали в ведомстве.
Личность погибшего установлена. Ему было 32 года.