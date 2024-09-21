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    Страшное ДТП в Шушарах — пешеход под колёсами самосвала, на дороге кровавый след

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    Обстоятельства смертельной аварии выясняют полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Судя по фото последствий, шансов выжить у угодившего под колёса грузового автомобиля не было.

    Фото: фото из телеграм-канала Петербургская полиция
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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 21 сентября около трёх часов дня на Московском шоссе, 24, в Шушарах. КАМАЗ сбил мужчину, который шагнул на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

    «Со слов водителя большегруза, до столкновения он видел мужчину, стоявшего у края проезжей части по ходу движения автомобилей», — рассказали в ведомстве.

    Личность погибшего установлена. Ему было 32 года.

    Фото: фото из телеграм-канала Петербургская полиция

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