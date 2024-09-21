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Общество Уголовное дело возбуждено после смертельной драки за право погулять с ребёнком в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после смертельной драки за право погулять с ребёнком в Петербурге

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1 комментарий

Причинение смерти по неосторожности увидело следствие в гибели мужчины, который хотел забрать дочь на выходные, но сцепился с новым мужем бывшей в Приморском районе Петербурга.

О возбуждении дела по статье 109 Уголовного кодекса 21 сентября сообщили в Следственном комитете по Петербургу. Старт ему дала драка троих на улице Шаврова, в процессе которой несовместимые с жизнью травмы получил 50-летний мужчина.

«Фонтанка» рассказывала, что накануне он собирался забрать на выходные дочь, которая живёт с его бывшей женой и её новым супругом. За девочкой приехал старший — 27-летний — сын. По предварительной информации, отказавшись отпускать с ним ребёнка, 39-летний отчим получил струю из перцового баллончика в лицо. Когда он умылся и снова вышел на улицу, к дому уже приехал отец девочки.

Слово за слово, и доказывать свою правоту начали молотком. По предварительным данным, бил 27-летний. В полиции позже он настаивал, что молоток использовал как раз его противник, а досталось отцу. В какой-то момент оба старших мужчины упали, подняться смог только один. https://www.fontanka.ru/2024/09/20/74116544/

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти также сообщили, что удар молотком по голове приехавшего за ребёнком отца нанёс 39-летний.

«Зачинщик конфликта доставлен в отдел полиции для разбирательства», — добавили в полиции.

По данным «Фонтанки», протоколы о мелком хулиганстве составили и на отчима девочки, и на сына погибшего. Отчиму после драки потребовалось внимание врачей. Медики зафиксировали ушибы на лице и пальце, скол зуба, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ему не потребовалась.

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Комментарии
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