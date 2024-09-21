«Зенит» в матче с «Факелом» пропустил первым, но сумел вырвать победу

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 9 тура чемпионата РПЛ против «Факела» из Воронежа. Встреча проходила в Петербурге 21 сентября на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1.
Однако первыми забили гости. На 8-й минуте забил с пенальти Евгений Марков. 11-метровый назначили за игру Эраковича рукой в своей штрафной. На 52-й минуте Матео Кассьерра сравнял. На 67-й Лусиано Гонду вывел «Зенит» вперед. На 87-й Александр Ерохин забил третий гол и установил окончательный счет.
Благодаря этой победе «Зенит» вернулся на первое место в чемпионате. Теперь у петербуржцев 23 очка. Следующий матч сине-бело-голубые проведут на выезде против идущего на втором месте «Краснодара» (21 очко).