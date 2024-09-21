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    «Рено» с водителем без прав нырнул в кювет в Ленобласти. Есть погибший и пострадавшие

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    Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате аварии в Подпорожском районе Ленобласти. На дороге не удержался водитель, никогда не получавший права. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 сентября.

    По предварительным данным, «Рено Логан» вылетел в кювет и перевернулся, врезавшись в дерево, на 45-м километре трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» накануне около десяти часов вечера. В машине были трое жителей Подпорожского района.

    Двух пассажиров 33 и 39 лет увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сидевший за рулём 47-летний житель села Винницы ДТП не пережил.

    «Установлено, что водительское удостоверение мужчина не получал. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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