Семак решил уничтожить «Факел», выпустив против воронежцев четырех нападающих

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 9 тура чемпионата РПЛ против «Факела» из Воронежа. Встреча пройдет 21 сентября в Петербурге на «Газпром Арене».



Отметим, что с первых минуты в составе сине-бело-голубых выйдут сразу четыре номинальных форварда — Педро, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано.

Полностью состав «Зенита» выглядит так: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано.