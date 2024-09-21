Семак решил уничтожить «Факел», выпустив против воронежцев четырех нападающих

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 9 тура чемпионата РПЛ против «Факела» из Воронежа. Встреча пройдет 21 сентября в Петербурге на «Газпром Арене».
Отметим, что с первых минуты в составе сине-бело-голубых выйдут сразу четыре номинальных форварда — Педро, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано.
Полностью состав «Зенита» выглядит так: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано.
Также отметим, что в заявку петербургской команды вернулся Максим Глушенков, который сломал руку 18 августа.
Запасные игроки: Денис Адамов, Михаил Кержаков, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Клаудиньо, Артур, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой.
Матч начнется в 16:30.
После 8 туров «Зенит» занимал первое место (20 очков), а «Факел» — предпоследнее, 15-е (5 очков).