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    В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожар

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    На хуторе Молькино в Краснодарском крае произошел пожар. Загорелось двухэтажное строение. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

    «Причину пожара и принадлежность объекта устанавливаем», — цитирует издание ведомство.

    О пожаре на бывшей базе сообщали телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». В МЧС уточнили, что пожар уже потушили.

    Как ранее писала «Фонтанка», на хуторе Молькино (входит в МО «Город Горячий Ключ») в Краснодарском крае находилась база ЧВК «Вагнер».

    В июле 2023 года после мятежа ЧВК объявила, что база «прекращает свое существование».

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    МолькиноКраснодарский крайЧВК Вагнер
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