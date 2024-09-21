В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожар

На хуторе Молькино в Краснодарском крае произошел пожар. Загорелось двухэтажное строение. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Причину пожара и принадлежность объекта устанавливаем», — цитирует издание ведомство.



О пожаре на бывшей базе сообщали телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». В МЧС уточнили, что пожар уже потушили.



Как ранее писала «Фонтанка», на хуторе Молькино (входит в МО «Город Горячий Ключ») в Краснодарском крае находилась база ЧВК «Вагнер».



В июле 2023 года после мятежа ЧВК объявила, что база «прекращает свое существование».

