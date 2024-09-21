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Технологии На водосточной трубе в центре Петербурга зреют помидоры. Фото

На водосточной трубе в центре Петербурга зреют помидоры. Фото

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Сентябрь в Петербурге выдался настолько теплым, что на водосточной трубе в центре города выросли помидоры. «Фонтанка» узнала, чья это «грядка».

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Фото с зелеными плодами, которые свисают из водосточной трубы, 21 сентября опубликовал пользователь в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Ничего необычного, но в центре города в водосточной трубе зреют помидоры», — подписал его автор. Пост собрал множество позитивных реакций и комментариев.

Выложивший фото петербуржец Олег рассказал «Фонтанке», что помидоры выросли в трубе одного из детских садиков в Центральном районе. Мужчина предполагает, что семечко могла занести наверх птица, а листья, которые остались в трубе, не дали ему провалиться вниз. Так оно и прижилось, получая абсолютно естественным образом свою долю солнца и воды.

«Выросло вот такое чудо, — говорит Олег. — Теперь все дети ждут, пока созреют помидоры».

Лишить детишек такой радости «Фонтанка» не может, поэтому более точный адрес здесь не ищите — мы промолчим во избежание неприятных последствий для растения.

В августе 2022 года «Фонтанка» уже рассказывала про жизнелюбивый помидор, проросший через тротуарную плитку на углу Московского проспекта и Киевской улицы. И где он теперь? К сожалению, вскоре его не стало.

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Центральный район Помидоры
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