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    В Петербурге жизнелюбивый помидор пробился сквозь тротуарную плитку. Скоро он принесет плоды

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    В Петербурге на углу Московского проспекта и Киевской улицы помидор пророс прямо сквозь тротуарную плитку рядом с проезжей частью и мусорным баком. Целеустремленное растение заприметил корреспондент «Фонтанки», неравнодушный к огородным работам.

    «Он уже плодоносит, там есть зеленая помидорка и цветы. Так что мы можем надеяться на более обильный урожай в случае, если [циклон] «Орнелла» его не погубит. У помидора не наблюдается пожелтения листьев или других признаков, что растение чувствует себя плохо», — поделился своими наблюдениями наш штатный биолог.

    Определить разновидность томата журналист «Фонтанки» не смог: «Пока сложно сказать, это черри или обычный помидор. Мы продолжим наблюдения».

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