В Петербурге жизнелюбивый помидор пробился сквозь тротуарную плитку. Скоро он принесет плоды

В Петербурге на углу Московского проспекта и Киевской улицы помидор пророс прямо сквозь тротуарную плитку рядом с проезжей частью и мусорным баком. Целеустремленное растение заприметил корреспондент «Фонтанки», неравнодушный к огородным работам.



«Он уже плодоносит, там есть зеленая помидорка и цветы. Так что мы можем надеяться на более обильный урожай в случае, если [циклон] «Орнелла» его не погубит. У помидора не наблюдается пожелтения листьев или других признаков, что растение чувствует себя плохо», — поделился своими наблюдениями наш штатный биолог.

