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Происшествия Петербуржец попал в реанимацию, упав с самоката в Парголово

Петербуржец попал в реанимацию, упав с самоката в Парголово

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13 комментариев

Крайне неудачной оказалась поездка на самокате для жителя Выборгского района Петербурга. Торопясь домой, он добрался до своей высотки, но уехал в реанимацию.

По данным «Фонтанки», 30-летний пациент поступил в Елизаветинскую больницу 20 сентября. Состояние мужчины, у которого диагностировали травмы головы, оценили как тяжёлое. Не остался незамеченным и запах алкоголя.

Бригада скорой забрала его от 27-этажки на улице Николая Рубцова. По предварительной информации, именно там нетрезвый петербуржец падением завершил аренду самоката около пяти часов утра.

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Комментарии
13
Слава России!
2 часа
минус одноклеточный
mary@
2 часа
На его месте должен оказаться каждый самокатчик
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