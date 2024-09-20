Петербуржец попал в реанимацию, упав с самоката в Парголово

Крайне неудачной оказалась поездка на самокате для жителя Выборгского района Петербурга. Торопясь домой, он добрался до своей высотки, но уехал в реанимацию.



По данным «Фонтанки», 30-летний пациент поступил в Елизаветинскую больницу 20 сентября. Состояние мужчины, у которого диагностировали травмы головы, оценили как тяжёлое. Не остался незамеченным и запах алкоголя.



Бригада скорой забрала его от 27-этажки на улице Николая Рубцова. По предварительной информации, именно там нетрезвый петербуржец падением завершил аренду самоката около пяти часов утра.

