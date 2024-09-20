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Общество СК завершил расследование убийства американца Рассела Бентли в ДНР. Обвиняемые — российские военные

СК завершил расследование убийства американца Рассела Бентли в ДНР. Обвиняемые — российские военные

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Следком установил всех причастных к убийству американского волонтера Рассела Бентли в Донецке. Обвинения предъявлены 4 российским военным. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает ведомство.

Военнослужащие ВС РФ Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин, Андрей Иорданов в зависимости от своей роли обвиняется, как говорится в сообщении СК, в применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место.

Как считает следствие, в Донецке 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к 64-летнему Бентли физическое насилие и пытки, повлекшие смерть американца. После этого Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом Рассела Бентли.

Уже 9 апреля военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Вансяцкого «переместил останки Бентли с места произошедшего».

Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году, участвовал в боевых действиях под позывным «Техас» и с тех пор находился там. Американец получил российское гражданство в 2021 году.

В апреле главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Бентли погиб в Донецке. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником», — сообщила она

Как писал тогда RT, Бентли в последний раз видела супруга Людмила, с которой он познакомился в Донбассе, в Петровском районе Донецке 8 апреля. Он поехал на место прилета очередного снаряда и не вернулся.

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СК Техас Рассел Бентли
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Комментарии
6
DEMOMON
14 минут
За что пытали-то?
282437267
15 минут
ух ты! нашли парочку к отпущения?
Пятрусь Броука
9 минут
иногда офигиваю от формулировок типа:" ...физическое насилие и пытки, повлекли ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ смерть..." - это вообще как развидеть-то?
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