Следком установил всех причастных к убийству американского волонтера Рассела Бентли в Донецке. Обвинения предъявлены 4 российским военным. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает ведомство.
Военнослужащие ВС РФ Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин, Андрей Иорданов в зависимости от своей роли обвиняется, как говорится в сообщении СК, в применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место.
Как считает следствие, в Донецке 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к 64-летнему Бентли физическое насилие и пытки, повлекшие смерть американца. После этого Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом Рассела Бентли.
Уже 9 апреля военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Вансяцкого «переместил останки Бентли с места произошедшего».
Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году, участвовал в боевых действиях под позывным «Техас» и с тех пор находился там. Американец получил российское гражданство в 2021 году.
В апреле главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Бентли погиб в Донецке. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником», — сообщила она
Как писал тогда RT, Бентли в последний раз видела супруга Людмила, с которой он познакомился в Донбассе, в Петровском районе Донецке 8 апреля. Он поехал на место прилета очередного снаряда и не вернулся.
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