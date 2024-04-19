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    В ДНР погиб американский волонтер и журналист Рассел Бентли

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    9 комментариев

    Пропавший несколько дней назад американец Рассел Бентли признан погибшим 19 апреля. Об этом сообщает председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман и главред RT Маргарита Симоньян.

    Кофман ссылается на супругу Бетли Людмилу. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником», — написала Маргарита Симоньян.

    12 апреля RT писал, что последний раз Людмила видела супруга 8 апреля в Петровском районе Донецка. Он поехал на место прилета очередного снаряда и не вернулся. Позже были найдены его машина и личные вещи в ней. Телеканал сообщал, что по факту пропажи Техаса было возбуждено уголовное дело.

    Бентли приехал в Донбасс в 2014 году и не покидал эту территорию. 64-летний американец получил российское гражданство в 2021 году.

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    Комментарии 9

    Dmitry Antonov19 Апр 2024 в 22:52
    Кстати, а как и кем так быстро он был признан погибшим? Родственники российских пропавших без вести очень долго добиваются признания их умершими.
    +3−1
    Dmitry Antonov19 Апр 2024 в 22:49
    Да понятно, труп никто искать не будет и не найдет. ДНР тайны не выдаёт. Приняли его там, наверное, за американского шпиона, спасибо за это пропаганде, в т.ч. персонально Симоньян. И разобрались по-своему.
    +5−1
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