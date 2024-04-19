В ДНР погиб американский волонтер и журналист Рассел Бентли

Пропавший несколько дней назад американец Рассел Бентли признан погибшим 19 апреля. Об этом сообщает председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман и главред RT Маргарита Симоньян.

Кофман ссылается на супругу Бетли Людмилу. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником», — написала Маргарита Симоньян.

12 апреля RT писал, что последний раз Людмила видела супруга 8 апреля в Петровском районе Донецка. Он поехал на место прилета очередного снаряда и не вернулся. Позже были найдены его машина и личные вещи в ней. Телеканал сообщал, что по факту пропажи Техаса было возбуждено уголовное дело.