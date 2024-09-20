Беспилотники атаковали ночью только один регион

Беспилотники ночью 20 сентября атаковали только один регион, сообщает Минобороны.

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Информации о последствиях пока нет, губернатор области Вячеслав Гладков сегодня ещё не публиковал в своем канале сообщений.

В Воронежской области всю ночь действовала авиационная опасность. Губернатор Александр Гусев отменил её в 5:32.

Ракетная опасность объявлялась в Курской области.

UPD: В 7:41 курский губернатор Алексей Смирнов сообщил, что ночью в регионе была сбита украинская ракета.