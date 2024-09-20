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Происшествия Пожилая женщина в Таиланде два часа боролась с питоном на кухне, пока ее не спасла полиция

Пожилая женщина в Таиланде два часа боролась с питоном на кухне, пока ее не спасла полиция

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64-летняя Аром Арунродж из Таиланда два часа боролась с четырехметровым питоном, неожиданно напавшим на нее на кухне, когда она мыла посуду. Об этом пишет The Guardian.

20-килограммовая змея проникла в дом в Самутпракане, провинции к югу от Бангкока, и стала обвиваться вокруг ног и живота тайки, кусая ее и поднимаясь все выше.

Женщина пыталась ударить змею по голове в надежде на то, что та отпустит ее, но этого не произошло, и питон продолжал душить Аром пока она пыталась бороться со змеей и звала на помощь.

Рептилия сжимала свои смертельные кольца все туже, но в конце концов крики о помощи услышал сосед и позвонил в полицию. К тому моменту женщина отбивалась от змеи уже полтора часа.

Когда сержант-майор Анусорн Вонгмали Анусорн из полиции проник в дом, выбив дверь, Аром была бледной и сидела на полу, а змея обвилась вокруг ее талии. Спасатели вместе с полицией освободили женщину и доставили ее в больницу.

Ранее шестиметровый питон проглотил мать четверых детей в Индонезии.

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